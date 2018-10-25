Украинская сборная завоевала еще одно серебро на "Играх Непобежденных"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Ветеран АТО Юрий Дмитренко завоевал серебряную медаль в метании диска на "Играх Непобежденных" в Сиднее. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины, передает УНН.
Украинец завоевал серебряную медаль в метании диска с общим результатом 36,65.
Юрий Дмитренко - ветеран АТО, участвовал в боях в Донецкой и Луганской области (2014-2016 годы).
Отметим, в среду 24 октября украинская сборная на "Играх Непобежденных" завоевала семь медалей - пять серебряных и две бронзовые. Евгений Олексенко завоевал серебро в соревнованиях по пауэрлифтингу. В плавании украинцы завоевали шесть медалей - четыре серебра и две бронзы.
Как сообщал УНН, ранее украинец Александр Гавриленко завоевал третье золото для Украины - по пауэрлифтингу в среднем весе. Во второй день соревнований украинцы Александр Белобоков и Сергей Ильницкий завоевали золотые медали в гребле на тренажерах. Первую медаль в Сиднее получил Денис Фищук - бронзовую медаль в велогонке.