Українець виборов срібну медаль з пауерліфтингу на "Іграх Нескорених"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Ветеран АТО, член національної збірної на “Іграх Нескорених” Євген Олексенко виборов срібну медаль з пауерліфтингу. Про це повідомляє прес-служба Міноборони, передає УНН.
У четвертий день змагань українець виборов срібну срібну медаль з пауерліфтингу на "Іграх Нескорених".
Євген Олексенко — ветеран АТО, брав участь в боях біля ДАПу, під Пісками, Опитним, Водяним (2015–2016 рр.) До війни займався пауерліфтингом.
Як повідомляв УНН, у третій день змагань українець Олександр Гавриленко виборов третє золото для України - з пауерліфтингу у середній вазі.
У другий день змагань українці Олександр Бєлобоков і Сергій Ільницький вибороли золоті медалі з веслування на тренажерах.
Першу медаль у Сіднеї здобув Денис Фіщук - бронзову медаль у велогонці.