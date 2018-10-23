Українська збірна здобула третє золото на "Іграх Нескорених"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Українець Олександр Гавриленко виборов золоту медаль на "Іграх Нескорених". Про це повідомляє прес-служба Міноборони, передає УНН.
У третій день змагань Invictus Games у Сіднеї українська збірна виборола третє золото.
“Українский ветеран Олександр Гавриленко здобув золоту медаль з пауерліфтингу у середній вазі”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, у другий день змагань українці Олександр Бєлобоков і Сергій Ільницький вибороли золоті медалі на “Іграх Нескорених”.
У перший день змагань у Сіднеї Денис Фіщук здобув бронзу у велогонці.