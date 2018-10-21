Першу медаль на Invictus Games Україна завоювала у велогонці
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Сьогодні, 21 жовтня, у перший день змагань у Сіднеї Денис Фіщук здобув бронзу у велогонці. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міноборони України.
Це перша медаль української збірної на цьогорічних змаганнях та перша за два роки медаль у велоспорті.
"Траса швидкісна, як для аматорів, то був доволі крутий поворот і фініш вгору. Найбільша досягнута швидкість 60км/год. Загалом, задоволений виступом, зробив все що міг" – розповів по завершенню Денис.
Заступник Міністра оборони України з питань європейської інтеграції генерал-лейтенант Анатолій Петренко привітав Дениса Фіщука, який на Invictus Games виборов для української збірної першу медаль.
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