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Першу медаль на Invictus Games Україна завоювала у велогонці

Першу медаль на Invictus Games Україна завоювала у велогонці

Київ • УНН

 • 9877 перегляди

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Сьогодні, 21 жовтня, у перший день змагань у Сіднеї Денис Фіщук здобув бронзу у велогонці. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міноборони України.

Це перша медаль української збірної на цьогорічних змаганнях та перша за два роки медаль у велоспорті.

"Траса швидкісна, як для аматорів, то був доволі крутий поворот і фініш вгору. Найбільша досягнута швидкість 60км/год. Загалом, задоволений виступом, зробив все що міг" – розповів по завершенню Денис.

Заступник Міністра оборони України з питань європейської інтеграції генерал-лейтенант Анатолій Петренко привітав Дениса Фіщука, який на Invictus Games виборов для української збірної першу медаль.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Австралії стартували Invictus Games-2018

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