В Австралії стартували Invictus Games-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У суботу в австралійському місті Сідней відбулась офіційна церемонія відкриття змагань "Ігри Нескорених-2018" (Invictus Games-2018), участь в яких візьме збірна України. Відео з церемонії відкриття оприлюднили на сторінці у Facebook Міністерства оборони України, передає УНН.
"Сьогодні у Сіднеї відбулася офіційна церемонія відкриття "Ігор Нескорених". Серед 18 країн-учасників - національна збірна України. 15 українських воїнів, чия сила духу сильніша над усе, невдовзі розпочнуть змагання у різних видах спорту серед військовослужбовців, що отримали поранення", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється також, що один з членів збірної України "Ігор Нескорених" Юрій Дмитренко виступив з промовою перед українською громадою Австралії.
Як повідомляв УНН, Ігри Нескорених будуть проведені 20-27 жовтня у Сіднеї в Австралії.