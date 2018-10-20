В Австралии стартовали Invictus Games-2018

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 48586 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 114073 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 122091 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 161403 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150460 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139371 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129810 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 176598 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118228 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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В Австралии стартовали Invictus Games-2018

В Австралии стартовали Invictus Games-2018

Киев  •  УНН

 • 11637 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. В субботу в австралийском городе Сидней состоялась официальная церемония открытия соревнований "Игры Непобежденных-2018" (Invictus Games-2018), участие в которых примет сборная Украины. Видео с церемонии открытия обнародовали на странице в Facebook Министерства обороны Украины, передает УНН.

"Сегодня в Сиднее состоялась официальная церемония открытия "Игор Непобежденных". Среди 18 стран-участников - национальная сборная Украины. 15 украинских воинов, чья сила духа сильнее всего, вскоре начнут соревнования в различных видах спорта среди военнослужащих, получивших ранения", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что один из членов сборной Украины "Игор Непобежденных" Юрий Дмитренко выступил с речью перед украинским сообществом Австралии.

Как сообщал УНН, Игры Непобежденных будут проведены 20-27 октября во Сиднее в Австралии.

Украинские Национальные Новости

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