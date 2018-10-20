Сьогодні стартують Invictus Games-2018: у Сіднеї зустріли збірну України

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. В Українському молодіжному центрі Сіднея відбулися урочистості на честь збірної України, яка братиме участь у змаганнях Invictus Games-2018 (Ігри Нескорених-2018), що пройдуть 20-27 жовтня в Австралії. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Міноборони.