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Сьогодні стартують Invictus Games-2018: у Сіднеї зустріли збірну України

Сьогодні стартують Invictus Games-2018: у Сіднеї зустріли збірну України

Київ • УНН

 • 13985 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. В Українському молодіжному центрі Сіднея відбулися урочистості на честь збірної України, яка братиме участь у змаганнях Invictus Games-2018 (Ігри Нескорених-2018), що пройдуть 20-27 жовтня в Австралії. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Міноборони.

"Сьогодні, 20 жовтня, у Сіднеї українська громада організувала урочистий прийом на честь учасників Invictus Games в Українському молодіжному центрі", - зазначили в оборонному відомстві.

Присутній на заході голова Союзу українських організацій Австралії Степан Романів зазначив, що "українська діаспора в Австралії почувається невід’ємною частиною українського народу".

"Ми були активними учасниками Революції Гідності та в Австралії поширювали інформацію про прагнення українського народу бути господарем на своїй землі. В часи російської агресії ми надалі закликаємо австралійський уряд стати поруч з Україною в боротьбі проти Росії. Віримо, що підтримка української громади додасть сил та наснаги", – сказав він, звертаючись до учасників національної збірної.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Слава Україні" стало привітанням української команди на "Іграх Нескорених"

У 2018 році Ігри Нескорених будуть проведені 20-27 жовтня у Сіднеї в Австралії. Події цьогорічних Ігор Нескорених охоплять весь Сідней - від Олімпійського парку до порту Сідней-Харбор. 

Цього року у Іграх Нескорених приймає участь 18 країн, зокрема Україна. В 2018 році Україна вдруге візьме участь в Іграх Нескорених. П’ятнадцять учасників нашої збірної змагатимуться в Сіднеї.

Країни-учасниці Ігор Нескорених 2018 року прийматимуть участь у таких дисциплінах: стрільба з луку, атлетика, веслування на тренажерах, екстремальне керування від Jaguar Land Rover, пауерліфтинг, велоспорт на шосе, регата, вітрильний спорт, волейбол сидячи, плавання, баскетбол у візках, регбі у візках.

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