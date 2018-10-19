"Слава Україні" стало привітанням української команди на "Іграх Нескорених"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. "Слава Україні" стало офіційним привітанням української команди на Invictus Games в Австралії. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко у Facebook, передає УНН.
“Горде „Слава Україні!“, яке тільки нещодавно стало офіційним вітанням українських військових, — серед інших привітань країн-учасників Invictus Games в Австралії”, — написав Президент.
Також П.Порошенко опублікував фото з прапорами країн-учасниць змагань разом з привітаннями їхньою мовою. Поряд з прапором України розміщене привітання "Слава Україні".
Як повідомляв УНН, організаційний комітет “Ігор Нескорених” в Україні оголосив імена 15 фіналістів, які у жовтні цього року представлять Україну на Invictus Games в австралійському Сіднеї.