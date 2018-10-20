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Сегодня стартуют Invictus Games-2018: в Сиднее встретили сборную Украины

Киев  •  УНН

 • 13985 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. В украинском молодежном центре Сиднея состоялись торжества в честь сборной Украины, которая будет принимать участие в соревнованиях Invictus Games-2018 (Игры Непобежденных-2018), которые пройдут 20-27 октября в Австралии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Сегодня, 20 октября, в Сиднее украинская община организовала торжественный прием в честь участников Invictus Games в украинском молодежном центре", - отметили в оборонном ведомстве.

Присутствовавший на мероприятии председатель Союза украинских организаций Австралии Степан Романив отметил, что "украинская диаспора в Австралии чувствует себя неотъемлемой частью украинского народа".

"Мы были активными участниками революции Достоинства и в Австралии распространяли информацию о стремлении украинского народа быть хозяином на своей земле. Во времена российской агрессии мы в дальнейшем призываем австралийское правительство стать рядом с Украиной в борьбе против России. Верим, что поддержка украинской общины придаст сил и вдохновения", - сказал он, обращаясь к участникам национальной сборной.

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В 2018 году Игры Непобежденных будут проведены 20-27 октября в Сиднее в Австралии. События нынешних Игор Непобежденных охватят весь Сидней - от Олимпийского парка до портп Сидней-Харбор. 

В этом году в Играх Непобежденных принимает участие 18 стран, в частности Украина. В 2018 году Украина во второй раз примет участие в Играх Непокоренных. Пятнадцать участников нашей сборной будут соревноваться в Сиднее.

Страны-участницы Игор Непобежденных 2018 года будут принимать участие в следующих дисциплинах: стрельба из лука, атлетика, гребля на тренажерах, экстремальное управление от Jaguar Land Rover, пауэрлифтинг, велоспорт на шоссе, регата, парусный спорт, волейбол сидя, плавание, баскетбол на колясках, регби на колясках.

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