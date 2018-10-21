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Первую медаль на Invictus Games Украина завоевала в велогонке

Первую медаль на Invictus Games Украина завоевала в велогонке

Киев  •  УНН

 • 9877 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Сегодня, 21 октября, в первый день соревнований в Сиднее Денис Фищук получил бронзу в велогонке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Это первая медаль украинской сборной на нынешних соревнованиях и первая за два года медаль в велоспорте.

"Трасса скоростная, как для любителей, это был довольно крутой поворот и финиш вверх. Наибольшая достигнутая скорость 60км/ч. В общем, доволен выступлением, сделал все что мог", - рассказал по завершению Денис.

Заместитель Министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции генерал-лейтенант Анатолий Петренко поздравил Дениса Фищука, который на Invictus Games завоевал для украинской сборной первую медаль.

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