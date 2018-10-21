Первую медаль на Invictus Games Украина завоевала в велогонке
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Сегодня, 21 октября, в первый день соревнований в Сиднее Денис Фищук получил бронзу в велогонке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.
Это первая медаль украинской сборной на нынешних соревнованиях и первая за два года медаль в велоспорте.
"Трасса скоростная, как для любителей, это был довольно крутой поворот и финиш вверх. Наибольшая достигнутая скорость 60км/ч. В общем, доволен выступлением, сделал все что мог", - рассказал по завершению Денис.
Заместитель Министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции генерал-лейтенант Анатолий Петренко поздравил Дениса Фищука, который на Invictus Games завоевал для украинской сборной первую медаль.
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