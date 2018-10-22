Українці вибороли дві золоті медалі на "Іграх Нескорених"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Українці Олександр Бєлобоков і Сергій Ільницький вибороли золоті медалі на "Іграх Нескорених". Про це повідомляє прес-служба Міноборони, передає УНН.
У другий день змагань капітан української збірної Invictus Games Сергій Ільницький виборов золоту медаль з веслування на тренажерах у категорії Men's IR6 (швидкість за одну хвилину).
Він розділив перше місце з австралійським спортсменом, усього в категорії змагалися 64 учасники.
Також Олександр Бєлобоков завоював золото з веслування на тренажерах у категорії Men's IR3 (швидкість за одну хвилину).
Як повідомляв УНН, у перший день змагань у Сіднеї Денис Фіщук здобув бронзу у велогонці.