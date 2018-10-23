Украинская сборная завоевала третье золото на "Играх Непобежденных"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Украинец Александр Гавриленко завоевал золотую медаль на "Играх Непобежденных". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает УНН.
В третий день соревнований Invictus Games в Сиднее украинская сборная завоевала третье золото.
“Украинский ветеран Александр Гавриленко получил золотую медаль по пауэрлифтингу в среднем весе”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, во второй день соревнований украинцы Александр Белобоков и Сергей Ильницкий завоевали золотые медали на “Играх Непобежденных”.
В первый день соревнований в Сиднее Денис Фищук выиграл бронзу в велогонке.