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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 48254 просмотра

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 114020 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 122040 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 161344 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150442 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139365 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129806 просмотра

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Украинская сборная завоевала третье золото на "Играх Непобежденных"

Украинская сборная завоевала третье золото на "Играх Непобежденных"

Киев  •  УНН

 • 9813 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Украинец Александр Гавриленко завоевал золотую медаль на "Играх Непобежденных". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает УНН.

В третий день соревнований Invictus Games в Сиднее украинская сборная завоевала третье золото.

“Украинский ветеран Александр Гавриленко получил золотую медаль по пауэрлифтингу в среднем весе”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, во второй день соревнований украинцы Александр Белобоков и Сергей Ильницкий завоевали золотые медали на “Играх Непобежденных”.

В первый день соревнований в Сиднее Денис Фищук выиграл бронзу в велогонке.

Украинские Национальные Новости

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