Украинец завоевал серебро по пауэрлифтингу на "Играх Непобежденных"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Ветеран АТО, член национальной сборной на "Играх Непобежденных" Евгений Олексенко завоевал серебряную медаль по пауэрлифтингу. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает УНН.
В четвертый день соревнований украинец завоевал серебряную серебряную медаль по пауэрлифтингу на “Играх Непобежденных”.
Евгений Олексенко — ветеран АТО, участвовал в боях возле ДАПа, под Песками, Опытном, Водяным (2015-2016 гг.) До войны занимался пауэрлифтингом.
Как сообщал УНН, в третий день соревнований украинец Александр Гавриленко завоевал третье золото для Украины — по пауэрлифтингу в среднем весе.
Во второй день соревнований украинцы Александр Белобоков и Сергей Ильницкий завоевали золотые медали в гребле на тренажерах.
Первую медаль в Сиднее получил Денис Фищук — бронзовую медаль в велогонке.