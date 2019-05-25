Invictus Games змінили куратора в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Спортивні змагання ветеранів Invictus Games ("Ігри Нескорених") переходять під егіду Міністерства у справах ветеранів. Про це міністр у справах ветеранів Ірина Фріз повідомила членам Ради ветеранів при міністерстві під час чергового засідання у Тернополі, повідомили УНН у прес-службі відомства.
"Invictus Games переходить під егіду Міністерства у справах ветеранів України, і ми активно розпочинаємо підготовку до участі наших військових та ветеранів у Іграх Нескорених наступного року. Основним партнером Міністерства стане БФ "Повернись живим". Фонд спільно з ветеранською спільнотою відповідатиме за відбір національної збірної", - розповіла Фріз.
Міжнародний спортивно-реабілітаційний захід Invictus Games заснованим Герцогом Сассекським принцом Гаррі ще у 2014 році. У змаганнях беруть участь військовослужбовці, які отримали травми та поранення, виконуючи свої службові обов’язки в районі бойових дій.
Нагадаємо, торік українці на “Іграх Нескорених” в Австралії вибороли 20 медалей.