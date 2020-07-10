Инвесторы выставили счет чиновникам Киевской области на 8 млн грн

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КИЕВ. 10 июля. УНН. Компания "АВТОП" судится с Новопетровским сельсоветом под Киевом из-за причиненных убытков в размере 7,6 млн грн. Об этом свидетельствует Единый реестр судебных решений, сообщает УНН.

В свое время "АВТОП" заявило о намерении построить на территории села Новые Петровцы супермаркет "Novus". И арендовало для этого земельные участки. Однако открытие супермаркета, очевидно, не входило в планы главы сельсовета Родиона Старенького, который начал инвесторам вставлять "палки в колеса".

"Незаконно сельским головой было протолкнуто решение об утверждении технической документации трех земельных участков под личное сельское хозяйство. Однако мы отстояли свою правду в судах - выиграли три судебные инстанции, которые признали, что действия сельского головы являются незаконными. Земельные участки были возвращены в собственность территориальной общины, а мы воплотили свой намерения в жизнь - построили супермаркет "Novus", - рассказали УНН в "АВТОП".

Сегодня компания судится с Новопетровским сельским советом, чтобы вернуть миллионные имущественные потери, которые понес инвестор из-за задержки реализации проекта.

"Производство еще не открыто, мы добавляем к своему иску необходимые процессуальные документы", - уточнили в "АВТОП".

Примечательно, что на открытие супермаркета прибыл и сам Старенький. В своем Facebook он рассказал, что строительство "Novus" длилось больше года, прорекламировал наличие кафе, магазина техники, химчистки, пива и табака на территории супермаркета. А еще Старенький поделился со своими подписчиков фотографиями, на которых он торжественно перерезает ленту, и поздравил жителей села с "торжественным событием".

О том, как Старенький блокировал строительство торговой сети, чиновник в своей заметке не вспоминал.

Справка: ЧАО "АВТОП" создано в 1997 году. По данным Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, владельцем компании является ООО "ТФ-К" (100%, Киев). Конечным бенефициаром "АВТОП" является Евгений Курганов. Уставный капитал компании составляет почти 1,6 млн грн.

Напомним, председатель Новопетровского сельсовета Старенький подозревается в присвоении средств на строительстве дорог.

Украинские Национальные Новости

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