Інвестори виставили рахунок чиновникам Київщини на 8 млн грн

Свого часу “АВТОП” заявило про намір побудувати на території села Нові Петрівці супермаркет “Novus”. І орендувало для цього земельні ділянки. Однак відкриття супермаркету, вочевидь, не входило у плани голови сільради Родіона Старенького, який почав інвесторам вставляти “палки в колеса”.

“Незаконно сільським головою було проштовхано рішення про затвердження технічної документації трьох земельних ділянок під особисте селянське господарство. Однак ми відстояли свою правду у судах — виграли три судові інстанції, які визнали, що дії сільського голови є незаконними. Земельні ділянки було повернуто у власність територіальної громади, а ми втілили свій наміри у життя — побудували супермаркет “Novus”, — розповіли УНН у “АВТОП”.

Сьогодні компанія позивається до Новопетрівської сільської ради, аби повернути мільйонні майнові втрати, які поніс інвестор через затримку реалізації проекту.

“Провадження ще не відкрите, ми додаємо до свого позову необхідні процесуальні документи”, — уточнили у “АВТОП”.

Примітно, що на відкриття супермаркету прибув і сам Старенький. У своєму Facebook він розповів, що будівництво “Novus” тривало більше ніж рік, прорекламував наявність кав’ярні, магазину техніки, хімчистки, пива та тютюну на території супермаркету. А ще Старенький поділився зі своїми підписниками світлинами, на яких він урочисто перерізає стрічку, і привітав жителів села із “урочистою подією”.

Про те, як Старенький блокував будівництво торгової мережі, чиновник у своєму дописі не згадував.

Довідка: ПрАТ “АВТОП” створене в 1997 році. За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, власником компанії є ТОВ “ТФ-К” (100%, Київ). Кінцевим бенефіціаром “АВТОП” є Євген Курганов. Статутний капітал компанії становить майже 1,6 млн грн.

Нагадаємо, голова Новопетрівської сільради Старенький підозрюється у привласненні коштів на будівництві доріг.