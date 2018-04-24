Инвестиции в ЛЭП почти в пять раз меньше, чем необходимо - Минэнергоугля

"На сегодня капитальному ремонту подлежат 50% линий электропередач напряжением 450 кВ, а также в неудовлетворительном состоянии находятся 48% трансформаторных подстанций. Эти факторы негативно влияют на качество поставки электрической энергии потребителям. Сети нужно модернизировать. За последние пять лет (2013-2017 годы) инвестиции в распределительные сети составили: 19 млрд по плану и 14 млрд фактически. При этом инвестиции должны составлять 14 млрд в год, а сейчас они составляют менее 3 млрд в год (то есть в 4,6 раза меньше потребности - ред.)", - отметила О.Буславец.

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Как уточнила она, в целом в Минэнергоугля поддерживают стимулирующее тарифообразования, но надо сделать этот механизм более прозрачным, чтобы он не вызывал нареканий со стороны экспертов и потребителей.