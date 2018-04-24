Інвестиції у ЛЕП майже у п'ять разів менші за потребу - Міненерговугілля
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Інвестиції в модернізацію ліній електропередач у 4,6 разів менші за річну потребу. Про це на круглому столі у Києві сказала директор департаменту електроенергетичного комплексу Міненерговугілля Ольга Буславець, передає кореспондент УНН.
“На сьогодні капітальному ремонту підлягають 50% ліній електропередач напругою 450 кВ, також у незадовільному стані перебувають 48% трансформаторних підстанцій. Ці чинники негативно впливають на якість постачання електричної енергії споживачам. Мережі потрібно модернізувати. За останні п’ять років (2013-2017 роки) інвестиції у розподільчі мережі склали: 19 млрд за планом та 14 млрд фактично. При цьому інвестиції мають складати 14 млрд на рік, а зараз вони складають менше 3 млрд на рік (тобто у 4,6 разів менше потреби — ред.)”, — зауважила О.Буславець.
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Як уточнила вона, загалом у Міненерговугілля підтримують стимулююче тарифоутворення, але треба зробити цей механізм більш прозорим, щоб він не викликав нарікань з боку експертів і споживачів.