Интуиция как один из методов подбора персонала: мнение психологов
Киев • УНН
На днях и.о. министра энергетики Ольга Буславец заявила, что иногда при подборе кадров прислушивается к своей интуиции, так как она у нее хорошо развита. Такое высказывание мгновенно разлетелось по СМИ и вызвало дискуссии, хотя психологи считают, что в этом нет ничего удивительного, поскольку интуиция есть не что иное, как жизненный опыт, умноженный на знания.
КИЕВ. 8 июля. УНН. Как правильно пользоваться интуицией при подборе кадров и кто может полагаться на нее, психологи рассказали в материале УНН.
"Скажу вам честно, что иногда на собеседованиях я прислушиваюсь к своей интуиции, потому что очень хорошо чувствую людей”, - сказала Буславец.
Что же такое интуиция?
Википедия гласит, что интуиция - это предчувствие, устремленное в перспективу, основанное на знании (без понимания, как оно получено), помноженном на опыт.
С таким определением согласны и психологи.
“Такое понятие, как интуиция, существует, оно построено на опыте, наблюдениях, осведомленности – это на сколько человек может сопоставлять факты, проверять их, анализировать. На базе этого и формируется интуиция. Плюс, она формируется на ощущениях человека и является отображением жизненного опыта человека”, - говорит психолог Светлана Григель.
Интуиция – это умение принимать правильные решения, минуя промежуточные рассуждения, на основе накопленных знаний и опыте. Считается, что интуитивные решения – результат такой же мыслительной деятельности, однако происходящей на подсознательном уровне. Есть люди с развитой интуицией, и без нее. Обычно хорошая интуиция идет в паре с долгосрочной памятью, в архивах которой и систематизируются накопившиеся опыт и знания. То есть, мистики тут никакой нет.
Можно ли доверять интуиции при подборе кадров?
Психологи говорят, что доверять интуиции однозначно можно, однако с одним условием – если человек пропустил через себя не один десяток людей и если его профессиональная компетенция достигла высокого уровня. Поэтому студенту опираться на интуицию глупо, а вот руководителю - будь то частная компания или государственный орган – вполне.
“Можно опираться на интуицию при отборе кадров, если вы уверенны в том, что она у вас есть, и она развита. Но нужно это делать аккуратно, иногда и интуиция может подводить”, - считает Григель.
Такого же мнения психолог Ирина Басиста. Она говорит, что интуиция – это умение чувствовать.
“Можно ли опираться на интуицию при подборе кадров: и да, и нет. Все зависит от жизненного опыта руководителя. Если есть интуиция и сознательный, зрелый анализ – да, если только интуиция - нет", - указывает психолог.
96% рекрутеров полагаются на интуицию
Так или иначе, но при подборе персонала на интуицию полагаются 96% рекрутеров, говорят исследования Head Hunter. Объясняется это тем, что интуиция рекрутера это три кита:
Рекрутеры, которые руководствуются интуицией при подборе кадров, утверждают, что она срабатывает как предохранитель, когда пытаются обмануть наш разум.
В интернете же есть множество объявлений и коучингов, где рекрутерам предлагают развивать свою интуицию как неотъемлемый метод отбора персонала.