Інтуїція як один з методів підбору персоналу: думка психологів

КИЇВ. 8 липня. УНН. Як правильно користуватися інтуїцією при підборі кадрів і хто може покладатися на неї, психологи розповіли в матеріалі УНН.

"Скажу вам чесно, що іноді на співбесідах я прислухаюся до своєї інтуїції, тому що дуже добре відчуваю людей", - сказала Буславець.

Що ж таке інтуїція?

Вікіпедія говорить, що інтуїція - це передчуття, спрямоване в перспективу, засноване на знанні (без розуміння, як воно отримане), помноженому на досвід.

З таким визначенням згодні і психологи.

"Таке поняття, як інтуїція, існує, воно побудоване на досвіді, спостереженнях, обізнаності - це на скільки людина може зіставляти факти, перевіряти їх, аналізувати. На базі цього і формується інтуїція. Плюс, вона формується на відчуттях людини і є відображенням життєвого досвіду людини", - каже психолог Світлана Григель.

Інтуїція - це вміння ухвалювати правильні рішення, минаючи проміжні міркування, на основі накопичених знань і досвіду. Вважається, що інтуїтивні рішення - результат такої ж розумової діяльності, однак відбувається на підсвідомому рівні. Є люди з розвиненою інтуїцією, і без неї. Зазвичай хороша інтуїція йде в парі з довгостроковою пам'яттю, в архівах якої і систематизуються накопичені досвід і знання. Тобто, містики тут ніякої немає.

Чи можна довіряти інтуїції при підборі кадрів?

Психологи кажуть, що довіряти інтуїції однозначно можна, проте з однією умовою - якщо людина пропустила через себе не один десяток людей і якщо її професійна компетенція досягла високого рівня. Тому студенту спиратися на інтуїцію нерозумно, а от керівнику - чи приватної компанії, чи державного органу - цілком.

"Можна спиратися на інтуїцію при відборі кадрів, якщо ви впевнені в тому, що вона у вас є, і вона розвинена. Але потрібно це робити акуратно, іноді й інтуїція може підводити", - вважає Григель.

Такої ж думки психолог Ірина Басиста. Вона каже, що інтуїція - це вміння відчувати.

"Чи можна спиратися на інтуїцію при підборі кадрів: і так, і ні. Усе залежить від життєвого досвіду керівника. Якщо є інтуїція і свідомий, зрілий аналіз - так, якщо тільки інтуїція - ні", - вказує психолог.

96% рекрутерів покладаються на інтуїцію

Так чи інакше, але при підборі персоналу на інтуїцію покладаються 96% рекрутерів, кажуть дослідження Head Hunter. Пояснюється це тим, що інтуїція рекрутера це три кити:

ефективна модель мислення;

великий обсяг професійних знань;

гнучкий творчий підхід до пошуку кандидатів.

Рекрутери, які керуються інтуїцією при підборі кадрів, стверджують, що вона спрацьовує як запобіжник, коли намагаються обдурити наш розум.

В інтернеті ж є безліч оголошень і коучингів, де рекрутерам пропонують розвивати свою інтуїцію як невід'ємний метод відбору персоналу.