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Инцидент с унижением ветерана в банке: Львовская политехника уволила фигуранта скандала

Киев • УНН

 • 902 просмотра

Василия Пилипишина уволили из «Львовской политехники» за унижение ветерана Романа Яворского в банке. Жену Пилипишина, инициировавшую скандал, уволили в прошлом месяце.

Инцидент с унижением ветерана в банке: Львовская политехника уволила фигуранта скандала

Национальный университет "Львовская политехника" уволил сотрудника Василия Пилипишина, который накануне в местном отделении банка унижал ветерана за внеочередное обслуживание. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу университета.

Детали

В администрации университета заявили, что возмущены неправомерным и грубым поведением двух бывших сотрудников университета в отношении украинского военнослужащего с инвалидностью Романа Яворского.

Участника скандальной ссоры, Василия Пилипишина, прораба отдела главного механика, уволили 6 мая 2025 года.

Его жена, Ольга Пилипишин, женщина, которая именно и инициировала этот скандал, была уволена в прошлом месяце, 30 апреля этого года. Она работала гардеробщицей хозяйственного отдела в университете.

Мы категорически осуждаем любые проявления пренебрежения или дискриминации, особенно в отношении защитников нашей страны. Такое поведение абсолютно неприемлемо и несовместимо с ценностями нашего университета. Сотни политехников отдали свои жизни в этой войне. Тысячи – защищают нас ежедневно. Мы осознаем их неоценимую роль в защите нашей страны и выражаем им свое глубокое уважение. Искренне приносим извинения украинскому военнослужащему Роману Яворскому, которому нанесли моральный вред наши бывшие сотрудники

- отметили в администрации университета.

Напомним

Во Львове ветеран войны, который недавно вернулся с фронта и оформляет инвалидность из-за тяжелого диагноза, стал жертвой публичного унижения. На мужчину набросились за попытку получить услугу вне очереди. Женщина, которой не понравилось, что ветерана с плохим самочувствием обслуживают вне очереди, набросилась на него с обвинениями, что он самозванец, не был на фронте и не имеет права на льготы.

Лилия Набока

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