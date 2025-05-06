Инцидент с унижением ветерана в банке: Львовская политехника уволила фигуранта скандала
Киев • УНН
Василия Пилипишина уволили из «Львовской политехники» за унижение ветерана Романа Яворского в банке. Жену Пилипишина, инициировавшую скандал, уволили в прошлом месяце.
Национальный университет "Львовская политехника" уволил сотрудника Василия Пилипишина, который накануне в местном отделении банка унижал ветерана за внеочередное обслуживание. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу университета.
Детали
В администрации университета заявили, что возмущены неправомерным и грубым поведением двух бывших сотрудников университета в отношении украинского военнослужащего с инвалидностью Романа Яворского.
Участника скандальной ссоры, Василия Пилипишина, прораба отдела главного механика, уволили 6 мая 2025 года.
Его жена, Ольга Пилипишин, женщина, которая именно и инициировала этот скандал, была уволена в прошлом месяце, 30 апреля этого года. Она работала гардеробщицей хозяйственного отдела в университете.
Мы категорически осуждаем любые проявления пренебрежения или дискриминации, особенно в отношении защитников нашей страны. Такое поведение абсолютно неприемлемо и несовместимо с ценностями нашего университета. Сотни политехников отдали свои жизни в этой войне. Тысячи – защищают нас ежедневно. Мы осознаем их неоценимую роль в защите нашей страны и выражаем им свое глубокое уважение. Искренне приносим извинения украинскому военнослужащему Роману Яворскому, которому нанесли моральный вред наши бывшие сотрудники
Напомним
Во Львове ветеран войны, который недавно вернулся с фронта и оформляет инвалидность из-за тяжелого диагноза, стал жертвой публичного унижения. На мужчину набросились за попытку получить услугу вне очереди. Женщина, которой не понравилось, что ветерана с плохим самочувствием обслуживают вне очереди, набросилась на него с обвинениями, что он самозванец, не был на фронте и не имеет права на льготы.