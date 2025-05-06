Інцидент з приниженням ветерана у банку: Львівська політехніка звільнила фігуранта скандалу
Київ • УНН
Василя Пилипишина звільнено з «Львівської політехніки» за приниження ветерана Романа Яворського у банку. Дружину Пилипишина, яка ініціювала скандал, звільнили минулого місяця.
Національний університет "Львівська політехніка" звільнив працівника Василя Пилипишина, який напередодні у місцевому відділенні банку принижував ветерана за позачергове обслуговування. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу університету.
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В адміністрації університету заявили, що обурені неправомірною та грубою поведінкою двох колишніх співробітників університету щодо українського військовослужбовця з інвалідністю Романа Яворського.
Учасника скандальної сварки, Василя Пилипишина, виконроба відділу головного механіка, звільнили 6 травня 2025 року.
Його дружина, Ольга Пилипишин, жінка, яка саме й ініціювала цей скандал, була звільнена минулого місяця, 30 квітня цього року. Вона працювала гардеробницею господарського відділу в університеті.
Ми категорично засуджуємо будь-які прояви зневаги чи дискримінації, особливо щодо захисників нашої країни. Така поведінка є абсолютно неприйнятною та несумісною з цінностями нашого університету. Сотні політехніків віддали свої життя у цій війні. Тисячі – боронять нас щоденно. Ми усвідомлюємо їхню неоціненну роль у захисті нашої країни та висловлюємо їм свою глибоку шану. Щиро перепрошуємо українського військовослужбовця Романа Яворського, якому завдали моральної шкоди наші колишні співробітники
Нагадаємо
У Львові ветеран війни, який нещодавно повернувся з фронту й оформлює інвалідність через тяжкий діагноз, став жертвою публічного приниження. На чоловіка накинулись за спробу отримати послугу поза чергою.
Жінка, якій не сподобалося, що ветерана з поганим самопочуттям обслуговують поза чергою, накинулася на нього зі звинуваченнями, що він самозванець, не був на фронті і не має права на пільги.