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Интерпол провел операцию по всей Азии по изъятию незаконного огнестрельного оружия, проведя более 1700 арестов

Киев  •  УНН

16 декабрь 2023, 01:40  •  8003 просмотра

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Операция Интерпола Trigger-Salvo II в Азии привела к более 1700 арестам, изъятию 714 единиц огнестрельного оружия и более 45 тыс. боеприпасов.

Интерпол провел скоординированную операцию в Азии против незаконного распространения огнестрельного оружия. Власти 10 стран осуществили более 1700 арестов и изъяли 714 единиц огнестрельного оружия и 45 383 боеприпасов. Об этом сообщили на сайте Интерпола, передает УНН.

Детали

Операция проходила с 13 по 24 ноября и называлась Trigger-Salvo Ее цель - помешать трансграничному перемещению огнестрельного оружия и определить потенциальные связи между транснациональными организованными преступными группами, торговлей огнестрельным оружием и террористами.

В Центральной, Южной и Восточной Азии стрелковое и легкое оружие стало нормой для террористических групп и преступных организаций, поскольку оно недорогое, его легко скрыть, транспортировать и получить доступ.

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Об этом свидетельствует Пакистан, где было изъято несколько сотен единиц огнестрельного оружия, его частей и боеприпасов, преимущественно в приграничных с Афганистаном провинциях. Это привело к 614 арестам, новым расследованиям и более глубокому представлению о маршрутах, по которым из Афганистана переправляли огнестрельное оружие и боеприпасы в Пакистан.

Литва призывает ограничить права России и Беларуси в Интерполе30.11.23, 02:20 - [views_0]

Поскольку торговля оружием и связанная с ней преступная деятельность является источником финансирования для преступников и террористов, в результате операции также было изъято примерно 4,7 тонны наркотиков, а власти Кыргызстана изъяли 52 кг золотых слитков на сумму около 3,27 миллиона долларов США.

Дополнение 

Отмечается, что операция финансировалась Министерством общественной безопасности Китая.

Страны-участницы: Бруней, Китай, Индонезия, Корея, Китай, Кыргызстан, Монголия, Непал, Пакистан, Филиппины, Сингапур.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Новости Мира
Інтерпол провів операцію по всій Азії з вилучення незаконної вогнепальної зброї, провівши понад 1700 арештів
Interpol conducted an operation across Asia to seize illegal firearms, making over 1700 arrests
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Интерпол провел операцию по всей Азии по изъятию незаконного огнестрельного оружия, проведя более 1700 арестов

Операция Интерпола Trigger-Salvo II в Азии привела к более 1700 арестам, изъятию 714 единиц огнестрельного оружия и более 45 тыс. боеприпасов.

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