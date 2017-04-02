Интерпол беспрецедентно долго решает вопрос объявления в розыск А.Онищенко - А.Ситник

"Сейчас мы с антикоррупционным прокурором решаем, запускать заочное осуждение, все же удастся дождаться решения Интерпола. Кстати, беспрецедентно долго Интерпол решает вопрос объявления в розыск (Онищенко) ", - сказал А.Ситник.

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Напомним, досудебное расследование в уголовном производстве детективы НАБУ начали в декабре 2015 года. Следствием установлено вероятной причастности к совершению преступлений 27 человек. Во время досудебного расследования девять человек признали свою вину и заключили соглашения о признании виновности. Еще девять (включая Александром Онищенко) находятся в розыске.

Самого народного депутата 8 августа 2016 было объявлено в национальный розыск. Ранее (5 июля) Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест, а 27 июля Генеральный прокурор подписал уведомление о подозрении народному депутату.