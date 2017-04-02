Інтерпол безпрецедентно довго вирішує питання оголошення у розшук О.Онищенка – А.Ситник

“Зараз ми з антикорупційним прокурором вирішуємо, чи запускати заочне засудження, чи все ж таки вдасться дочекатися рішення Інтерполу. До речі, безпрецедентно довго Інтерпол вирішує питання оголошення у розшук (Онищенка),” — сказав А.Ситник.

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Нагадаємо, досудове розслідування у кримінальному провадженні детективи НАБУ розпочали у грудні 2015 року. Слідством встановлено ймовірну причетність до скоєння злочинів 27 осіб. Під час досудового розслідування дев’ять осіб визнали свою провину й уклали угоди про визнання винуватості. Ще дев’ять (включно з Олександром Онищенком) перебувають у розшуку.

Самого народного депутата 8 серпня 2016 року було оголошено у національний розшук. Раніше (5 липня) Верховна Рада надала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт, а 27 липня Генеральний прокурор підписав повідомлення про підозру народному депутату.