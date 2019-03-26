Международный чемпион WBO Беринчик получил нового соперника
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Стал известным будущий оппонент украинского интернационального чемпиона WBO в легком весе боксера Дениса Беринчика, сообщает УНН со ссылкой на Instagram промоутера Александра Красюка.
Украинца ожидает противостояние с 7-м номером мирового рейтинга WBO японцем Нихито Аракава (32 победы и 6 поражений).
Данный поединок состоится 20 апреля в киевском "Дворце Спорта".
Отмечено, что в главном поединке андеркарда выступит Дмитрий Митрофанов.
Напомним, что зимой прошлого года Беринчик завоевал пояс WBO International, нокаутировав соперника.