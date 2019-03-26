Інтернаціональний чемпіон WBO Берінчик отримав нового суперника
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Став відомим майбутній опонент українського інтернаціонального чемпіона WBO в легкій вазі боксера Дениса Берінчика, повідомляє УНН з посиланням на Instagram промоутера Олександра Красюка.
На українця очікує протистояння із 7-м номером світового рейтингу WBO японцем Ніхіто Аракавою (32 звитяги і 6 поразок).
Даний двобій відбудеться 20 квітня в київському "Палаці Спорту".
Зазначено, що у головному поєдинку андеркарда виступить Дмитро Митрофанов.
Нагадаємо, що взимку минулого року Берінчик завоював пояс WBO International, нокаутувавши суперника.