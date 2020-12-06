“Интер” завоевал победу перед матчем Лиги чемпионов с "Шахтером"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Миланский гранд “Интер” на своем поле победил Болонью (3:1) в рамках встречи 10-го тура Серии А, информирует УНН со ссылкой на сайт клуба.
Штатный снайпер “нерадззури” Лукаку открыл счет на 16 минуте благодаря борьбе в чужой штрафной, отметившись со второй попытки. В конце тайма защита “Боолоньи” позволила “расстрелять” их вратаря Хакими.
После перерыва клубы обменялись голами — дубль оформил Хакими, а также забил Виньято.
Примечательно, что “Интер” вернулся на второе место в Серии А. Команда Конте уступает “Милану” три очка — “россонери” 6 декабря сыграют с “Сампдорией”.
Также добавим, 9 декабря “Интер” примет “Шахтер” в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.