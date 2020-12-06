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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 28262 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 85964 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 102563 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 118573 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 153002 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 200453 просмотра

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“Интер” завоевал победу перед матчем Лиги чемпионов с "Шахтером"

“Интер” завоевал победу перед матчем Лиги чемпионов с "Шахтером"

Киев  •  УНН

 • 14116 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Миланский гранд “Интер” на своем поле победил Болонью (3:1) в рамках встречи 10-го тура Серии А, информирует УНН со ссылкой на сайт клуба.

Штатный снайпер “нерадззури” Лукаку открыл счет на 16 минуте благодаря борьбе в чужой штрафной, отметившись со второй попытки. В конце тайма защита “Боолоньи” позволила “расстрелять” их вратаря Хакими.

После перерыва клубы обменялись голами — дубль оформил Хакими, а также забил Виньято.

Примечательно, что “Интер” вернулся на второе место в Серии А. Команда Конте уступает “Милану” три очка — “россонери” 6 декабря сыграют с “Сампдорией”.

Также добавим, 9 декабря “Интер” примет “Шахтер” в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Украинские Национальные Новости

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