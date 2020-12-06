“Інтер” завоював перемогу перед матчем Ліги чемпіонів із “Шахтарем”

Штатний снайпер “нерадззурі” Ромелу Лукаку відкрив рахунок на 16 хвилині завдяки боротьбі у чужій штрафній, відзначившись з другої спроби. Наприкінці тайму захист “Боолоньї” дав змогу “розстріляти” їх воротаря Хакімі.

По перерві клуби обмінялися голами — дубль оформив Хакімі, а також забив Віньято.

Примітно, що “Інтер” повернувся на друге місце Серії А. Команда Конте поступається “Мілану” три очки — “россонері” 6 грудня зіграють з “Сампдорією”.

Також додамо, 9 грудня “Інтер” прийме “Шахтар” у рамках 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.