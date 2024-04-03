Intel сообщила о 7 млрд долл. операционных убытков подразделения по производству чипов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
  •  43761 просмотра

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

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Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
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"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
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"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

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На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
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На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

Эксклюзив
Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
  •  113733 просмотра

Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ

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Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов
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Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов

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СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
  •  100081 просмотра

СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

Эксклюзив
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1 апреля 2024, 14:16  •  119975 просмотра

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27 марта 2024, 10:45  •  453825 просмотра

Intel сообщила о 7 млрд долл. операционных убытков подразделения по производству чипов

Intel сообщила об увеличении операционных убытков своего литейного бизнеса на 7 миллиардов долларов в 2023 году.

Экономика •   •  13931 просмотра
Intel сообщила о 7 млрд долл. операционных убытков подразделения по производству чипов

Пожар в ночном клубе в Стамбуле во время ремонта унес жизни 29 человек

По меньшей мере 29 человек погибли в результате пожара в подземном ночном клубе Masquerade в Стамбуле, Турция.

Новости Мира •   •  15305 просмотра
Пожар в ночном клубе в Стамбуле во время ремонта унес жизни 29 человек

россияне ночью и утром 5 раз обстреляли Сумщину, ударили авиабомбами по гражданской инфраструктуре

Ночью и утром россияне 5 раз обстреляли Сумскую область, атакуя гражданскую инфраструктуру авиабомбами, вызвав 23 взрыва.

Общество •   •  19794 просмотра
россияне ночью и утром 5 раз обстреляли Сумщину, ударили авиабомбами по гражданской инфраструктуре

США вывели из-под санкций бывшее европейское подразделение одного из крупнейших в рф банков

Соединенные Штаты сняли санкции с бывшего европейского подразделения банка ВТБ.

Экономика •   •  18880 просмотра
США вывели из-под санкций бывшее европейское подразделение одного из крупнейших в рф банков

Один ребенок погиб, еще пятеро пострадали за сутки в результате российских обстрелов

11-летний мальчик погиб и еще 5 детей в возрасте 14-17 лет были ранены в результате российских обстрелов в Харьковской области и Днепре. Общее количество детей, пострадавших с начала российского вторжения, превысило 1 818.

Общество •   •  19931 просмотра
Один ребенок погиб, еще пятеро пострадали за сутки в результате российских обстрелов

россияне за сутки ранили еще троих жителей Донетчины

Еще трое жителей Николаевки Донецкой области получили ранения в результате российских обстрелов.

Общество •   •  20401 просмотра
россияне за сутки ранили еще троих жителей Донетчины

По Харьковской области ночью враг бил КАБами, повреждено учебное заведение - ОВА

В Харьковской области российские войска обстреляли несколько населенных пунктов, повредив жилые дома, учебное заведение и вызвав перебои в электроснабжении; сообщается о жертвах в Новоосиновом, где погибли 58-летний мужчина и его 11-летний сын.

Война •   •  17882 просмотра
По Харьковской области ночью враг бил КАБами, повреждено учебное заведение - ОВА

В Херсонской области россияне снова попали в газопровод, есть жертва - ОВА

Российские войска обстреляли жилые кварталы в Херсонской области, повредив здания и инфраструктуру, в результате чего один человек погиб.

Война •   •  28689 просмотра
В Херсонской области россияне снова попали в газопровод, есть жертва - ОВА

Удар рф по Харьковской области унес жизнь ребенка

В Харьковской области российские оккупанты убили 11-летнего мальчика и его 58-летнего отца во время обстрела села Новоосиново Купянского района.

Общество •   •  30007 просмотра
Удар рф по Харьковской области унес жизнь ребенка

На Запорожье оккупанты разрушили 10 домов и объектов инфраструктуры

Российские войска 389 раз атаковали 8 населенных пунктов в Запорожской области 2 апреля, включая авиаудары, РСЗО, беспилотники и артиллерию, что привело к разрушениям, но обошлось без жертв.

Общество •   •  28699 просмотра
На Запорожье оккупанты разрушили 10 домов и объектов инфраструктуры