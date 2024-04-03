Intel сообщила о 7 млрд долл. операционных убытков подразделения по производству чипов

Intel во вторник сообщила об увеличении операционных убытков своего литейного бизнеса, что стало ударом для производителя микросхем, на фоне того, как он пытается вернуть себе технологическое лидерство, которое уступил в последние годы компании Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В Intel заявили, что операционные убытки производственного подразделения в 2023 году составят 7 миллиардов долларов, что является более значительными убытками, чем операционные убытки в 5,2 миллиарда долларов годом ранее. Выручка подразделения в 2023 году достигла $18,9 млрд, что на 31% меньше, чем $27,49 млрд годом ранее.

Акции Intel упали на 4,3% после того, как документы были поданы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Во время презентации для инвесторов генеральный директор Пэт Гелсингер заявил, что 2024-й станет годом худших операционных убытков для бизнеса компании по производству микросхем и что компания планирует выйти на уровень безубыточности примерно к 2027 году.

Гелсингер сказал, что литейный бизнес был обременен плохими решениями, в частности год назад против использования машин с сильным ультрафиолетовым излучением (EUV) от нидерландской фирмы ASML. Хотя эти машины могут стоить более 150 миллионов долларов, они более рентабельны, чем предыдущие инструменты для изготовления чипов.

Частично из-за ошибок Intel передала около 30% общего количества пластин внешним контрактным производителям, таким как TSMC, сказал Гелсингер. Планируется уменьшить эту цифру примерно до 20%.

Теперь Intel перешла на использование инструментов EUV, которые будут охватывать все больше производственных потребностей по мере вывода из эксплуатации старых машин.

"В эпоху после EUV мы видим, что теперь мы очень конкурентоспособны по цене, производительности (и) возвращении к лидерству, - сказал Гелсингер. - И в эпоху до EUV мы несли большие расходы и (были) неконкурентоспособными".

Intel планирует потратить 100 миллиардов долларов на строительство или расширение заводов по производству микросхем в четырех штатах США. План оздоровления бизнеса зависит от убеждения внешних компаний пользоваться ее производственными услугами.

В рамках этого плана Intel, как указано, сообщила инвесторам, что начнет отчитываться о результатах своей производственной деятельности как отдельного подразделения. Компания, как отмечается, вкладывает значительные средства, чтобы догнать своих основных конкурентов по производству микросхем - TSMC и Samsung Electronics Co Ltd.

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