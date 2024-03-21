Байден выделил Intel $20 млрд на увеличение производства чипов в США

Президент Джо Байден выделил компании Intel почти 20 миллиардов долларов грантов и позицию, что стало крупнейшим расходом правительства США на субсидирование производства передовых микросхем и увеличение внутреннего производства полупроводниковых микросхем компании. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Байден объявил о предварительном соглашении о выделении 8,5 миллиардов долларов грантов и до 11 миллиардов долларов займов для Intel в Аризоне, где часть средств будет использована на строительство двух новых заводов и модернизацию существующей фабрики.

Президент США сказал, что эти инвестиции "позволят вернуть лет через 40 передовое производство полупроводников в Америку".

Байден сказал, что если чипы будут изобретены в Америке, "они должны быть сделаны в Америке", добавив, что инвестиции "преобразят страну".

Дополнение

Министр торговли Джина Раймондо назвала это одним из крупнейших инвестиций в производство полупроводников в США.

Исторические расходы показывают, что администрация Байдена делает большую ставку на Intel в рамках Закона о CHIPS и науке 2022 года, пытается увеличить производство полупроводников в стране путем финансирования размером 52,7 миллиарда долларов.

Контекст

Это также может помочь Байдену, который отстает от Трампа в восприятии избирателей его способности управлять экономикой США, снова победить в Аризоне на президентских выборах в ноябре. В 2020 году демократ победил с небольшим отрывом в юго-западном штате.

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