Байден выделил Intel $20 млрд на увеличение производства чипов в США

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
  •  94831 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
  •  100600 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
  •  117992 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  132750 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  132033 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  127506 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  125138 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  240764 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  142940 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

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Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  134642 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

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18 марта 2024, 18:47  •  240764 просмотра
Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

18 марта 2024, 13:13  •  217613 просмотра
Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

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15 марта 2024, 12:36  •  359652 просмотра

Байден выделил Intel $20 млрд на увеличение производства чипов в США

Президент Байден выделил Intel почти 20 миллиардов долларов в виде грантов и кредитов для увеличения внутреннего производства полупроводниковых микросхем, включая строительство двух новых заводов и модернизацию существующего в Аризоне.

Экономика •   •  5250 просмотра
Байден выделил Intel $20 млрд на увеличение производства чипов в США

Результаты жеребьевки на Олимпийские игры 2024: Украина будет играть с Аргентиной

Сборная Украины U-23 сыграет с Аргентиной, Марокко и командой азиатской квалификации в группе B футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

спорт •   •  3245 просмотра
Результаты жеребьевки на Олимпийские игры 2024: Украина будет играть с Аргентиной

Нидерланды закупят для Украины боеприпасы для F-16 на более чем 150 млн евро

Нидерланды выделят Украине 350 миллионов евро военной помощи, в том числе 150 миллионов евро на закупку боеприпасов класса "воздух-земля" для истребителей F-16 и более 200 миллионов евро на беспилотные летательные аппараты, которые будут переданы Украине.

Война •   •  8525 просмотра
Нидерланды закупят для Украины боеприпасы для F-16 на более чем 150 млн евро

Украина получила 1,5 млрд долларов от Канады

Украина получила 1,5 миллиарда долларов финансовой помощи от Канады для финансирования бюджетного дефицита и программ социальной помощи в условиях продолжающегося российского вторжения.

Война •   •  8929 просмотра
Украина получила 1,5 млрд долларов от Канады

Ермак и Салливан провели брифинг, и рассказали о дальнейшей поддержке Украины со стороны США

Андрей Ермак и Джейк Салливан обсудили дальнейшую поддержку США Украины в войне против России, подготовку к Глобальному саммиту мира, а также обеспечение суверенитета, единства и способности Украины противостоять будущей агрессии с сильными демократическими институтами и растущей экономикой.

Война •   •  7229 просмотра
Ермак и Салливан провели брифинг, и рассказали о дальнейшей поддержке Украины со стороны США

В Харькове раздаются взрывы

По словам городского головы Игоря Терехова, в Харькове прогремели взрывы - российская армия второй раз за день обстреляла город.

Общество •   •  8363 просмотра
В Харькове раздаются взрывы

Путин должен проиграть, и это вопрос жизни и смерти для демократического мира - Зеленский

Зеленский отметил важность поражения Путина для демократического мира, обсудил оборонное сотрудничество с партнерами и поблагодарил тех, кто защищает Украину от российских атак.

Война •   •  8884 просмотра
Путин должен проиграть, и это вопрос жизни и смерти для демократического мира - Зеленский

Сумщина: россияне обстреляли 12 общин, травмированы два человека

В среду российские военные 56 раз обстреляли Сумскую область, вызвав 390 взрывов и ранив по меньшей мере двух человек, также сообщается о многочисленных разрушениях в регионе.

Война •   •  10174 просмотра
Сумщина: россияне обстреляли 12 общин, травмированы два человека

РДК показали штурм дома на Белгородщине, в котором засели российские солдаты

Российский Добровольческий корпус штурмовал дом с российскими солдатами в селе Козинка Белгородской области России при поддержке минометов и беспилотников, а также устроил засаду на эвакуационную группу спецназа ГРУ.

Война •   •  15016 просмотра
РДК показали штурм дома на Белгородщине, в котором засели российские солдаты

Аарон Тейлор-Джонсон станет новым Джеймсом Бондом? Актер отреагировал на слухи

Аарон Тейлор-Джонсон дипломатически ответил на слухи о кастинге на роль следующего Джеймса Бонда, заявив, что может говорить только о своих будущих проектах, таких как The Fall Guy, Nosferatu, Kraven the Hunter.

Культура •   •  13072 просмотра
Аарон Тейлор-Джонсон станет новым Джеймсом Бондом? Актер отреагировал на слухи