Интеграция украинской железной дороги в ЕС: подписан меморандум

В рамках интеграции украинской железной дороги в ЕС подписан меморандум с Европейским железнодорожным агентством (ERA), сообщило в четверг Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры, пишет УНН.

Детали

"Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры подписало Меморандум с Европейским железнодорожным агентством, который предусматривает сотрудничество в сфере технической гармонизации железнодорожных систем ЕС и Украины", - говорится в сообщении.

Договоренности, среди прочего, включают экспертную и техническую поддержку для министерства в вопросе приобщения Украины к единому европейскому железнодорожному пространству.

Обе стороны обязались работать в направлении гармонизации стандартов и нормативно-правовых актов в сфере безопасности на железнодорожном транспорте, интероперабельности (операционной совместимости) железных дорог.

Меморандум также предусматривает создание руководящего комитета, который будет определять приоритеты и поэтапные планы для достижения общих целей сторон.

"Развитие украинской железной дороги является одной из предпосылок полноценной транспортной интеграции в ЕС. Фактически, европейская интеграция украинской железной дороги - это один из крупнейших блоков транспортной евроинтеграции Украины. Убежден, что при поддержке ERA мы сможем работать вместе, чтобы адаптировать украинскую железную дорогу к европейским стандартам, как физически, так и с точки зрения нормативно-правового регулирования", - отметил заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

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