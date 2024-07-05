Инструмент россии: Дуда отреагировал на "миротворческую миссию" Орбана в москве

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на слова премьера Венгрии Виктора Обрана, который в день визита в москву указал, что Будапешт станет "важным инструментом для того, чтобы сделать первый шаг к миру" в Украине. Туск задался вопросом - в чьих именно "руках находится этот инструмент", передает УНН.

Детали

Премьер-министр Орбан в пятницу утром в соцсети X опубликовал пост, в котором отмечал, что "нельзя установить мир, сидя в удобном кресле в Брюсселе". И даже если у ротационного президентства ЕС нет мандата на ведение переговоров от имени ЕС, "мы не можем сидеть сложа руки и ждать, когда война чудесным образом закончится".

"Мы будем служить важным инструментом для того, чтобы сделать первые шаги на пути к миру. В этом и заключается наша миротворческая миссия" - написал Орбан.

Визит Орбана в москву раскритиковал в частности премьер-министр Польши Дональд Туск. Он написал в соцсети X:

"Премьер-министр Орбан на пути в москву: "Мы будем важным инструментом для того, чтобы сделать первый шаг к миру". Вопрос в том, в чьих руках находится этот инструмент."

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Также на визит Орбана в москву отреагировал канцлер Германии Олаф Шольц. В соцсети X он указал о четкой позиции ЕС в отношении России.

"Виктор Орбан отправляется к путину как премьер-министр Венгрии. Европейский совет по вопросам внешней политики будет представлять Шарль Мишель.

Позиция ЕС предельно ясна: мы осуждаем российскую агрессивную войну. Украина может рассчитывать на нашу поддержку", - написал Шольц.

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