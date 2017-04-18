Институт "заминировали" в Харькове

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Сегодня в 7:50 в полицию позвонил неизвестный мужчина с заявлением, что якобы в помещении Харьковского регионального института государственного управления заложена взрывчатка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Харьковской области.