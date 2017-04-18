Інститут "замінували" в Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Сьогодні о 7:50 в поліцію подзвонив невідомий чоловік із заявою, що нібито в приміщенні Харківського регіонального інституту державного управління закладено вибухівку. Про це УНН повідомляє із посиланням на відділ комунікації поліції в Харківській області.
“На проспект Московський, 75 виїхали співробітники вибухотехнічного управління обласної поліції, слідчо-оперативна група Московського відділу поліції”, — йдеться у повідомленні.
Проводиться огляд території та евакуація громадян.
Нагадаємо, нещодавно співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією затримали громадянина, який “замінував” на травневі свята міжнародний аеропорт Харкова.