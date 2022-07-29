Институт изучения войны: россияне снизили интенсивность попыток взять Северск, возможно, сосредоточились на Бахмуте
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Американский Институт изучения войны (ISW) в очередной сводке-анализе пишет, в частности, что на востоке российские войска, вероятно, сосредоточились на наступлении на Бахмут, снизив интенсивность попыток взять Северск. Об этом информирует УНН.
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По мнению аналитиков ISW, россияне пытаются использовать свои небольшие территориальные приобретения последних дней юго-восточнее Бахмута (Новолуганская и прилегающая электростанция) и развить это наступление.
В нанесении ударов по позициям украинских войск под Харьковом ISW видит возможные признаки подготовки нового наступления на Харьков с севера и северо-востока.
На юго-западном участке фронта на Херсонской области россиян, вероятно, теряют территорию. Правда, расшифровывая это предположение, авторы сведения приводят опосредованные доказательства существования украинских плацдармов на левом берегу реки Ингулец, севернее Херсона, но о существовании этих плацдармов уже говорили украинские источники.
Напомним
Украина снова может переломить течение войны.