Інститут вивчення війни: росіяни знизили інтенсивність спроб взяти Сіверськ, можливо, зосередилися на Бахмуті

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На думку аналітиків ISW, росіяни намагаються використати свої невеликі територіальні придбання останніх днів на південний схід від Бахмута (Новолуганська та прилегла електростанція) та розвинути цей наступ.

У завданні ударів по позиціях українських військ під Харковом ISW бачить можливі ознаки підготовки нового наступу на Харків із півночі та північного сходу.

На південно-західній ділянці фронту, що на Херсонщині, росіян, ймовірно, втрачають територію. Щоправда, розшифровуючи це припущення, автори зведення наводять опосередковані докази існування українських плацдармів на лівому березі річки Інгулець, на північ від Херсона, але про існування цих плацдармів уже говорили українські джерела.

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