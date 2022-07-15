Институт изучения войны: оккупанты скоро могут начать масштабное наступление на линии Славянск-Северск-Бахмут
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Как предполагают аналитики Института изучения войны (ISW) российские оккупанты, вероятно, в скором времени начнут более масштабное и решительное наступление вдоль линии Славянск-Северск-Бахмут, передает УНН.
Детали
Пока неизвестно, как начнется это наступление или где оно будет сосредоточено.
Как отмечается, оккупанты взяли оперативную паузу, в то же время проводили ограниченные наземные атаки на линии Славянск-Северск-Бахмут.
Российские захватчики продолжали артобстрел, ракетные обстрелы и авиаудары по всей линии фронта.
Напомним
Американский институт исследования война доложил (ISW), что российские регионы набирают добровольцев для участия в войне.