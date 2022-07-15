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Институт изучения войны: оккупанты скоро могут начать масштабное наступление на линии Славянск-Северск-Бахмут

Институт изучения войны: оккупанты скоро могут начать масштабное наступление на линии Славянск-Северск-Бахмут

Киев • УНН

 • 296510 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Как предполагают аналитики Института изучения войны (ISW) российские оккупанты, вероятно, в скором времени начнут более масштабное и решительное наступление вдоль линии Славянск-Северск-Бахмут, передает УНН.

Детали

Пока неизвестно, как начнется это наступление или где оно будет сосредоточено.

Как отмечается, оккупанты взяли оперативную паузу, в то же время проводили ограниченные наземные атаки на линии Славянск-Северск-Бахмут.

Российские захватчики продолжали артобстрел, ракетные обстрелы и авиаудары по всей линии фронта.

Напомним 

Американский институт исследования война доложил (ISW), что российские регионы набирают добровольцев для участия в войне.

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