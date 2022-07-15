Інститут вивчення війни: окупанти скоро можуть почати масштабний наступ на лінії Слов'янськ-Сіверськ-Бахмут

Деталі

Поки невідомо, як почнеться цей наступ або де саме він буде зосереджений.

Як наголошується, окупанти взяли оперативну паузу, водночас проводили обмежені наземні атаки на лінії Слов'янськ-Сіверськ-Бахмут.

Російські загарбники продовжували артобстріл, ракетні обстріли та авіаудари по всій лінії фронту.

Нагадаємо

Американський інститут дослідження війна доповів (ISW), що російські регіони набирають добровольців для участі у війні.