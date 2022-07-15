Інститут вивчення війни: окупанти скоро можуть почати масштабний наступ на лінії Слов'янськ-Сіверськ-Бахмут
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Як припускають аналітики Інституту вивчення війни (ISW) російські окупанти, імовірно, незабаром почнуть більш масштабний і рішучий наступ уздовж лінії Слов'янськ-Сіверськ-Бахмут, передає УНН.
Деталі
Поки невідомо, як почнеться цей наступ або де саме він буде зосереджений.
Як наголошується, окупанти взяли оперативну паузу, водночас проводили обмежені наземні атаки на лінії Слов'янськ-Сіверськ-Бахмут.
Російські загарбники продовжували артобстріл, ракетні обстріли та авіаудари по всій лінії фронту.
Нагадаємо
Американський інститут дослідження війна доповів (ISW), що російські регіони набирають добровольців для участі у війні.