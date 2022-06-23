Институт изучения войны: оккупанты продвигаются в Лисичанск и могут захватить его в ближайшие дни
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Институт изучения войны (ISW) предполагает, что российские оккупанты в ближайшие дни могут захватить город Лисичанск, передает УНН.
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“Войска рф продолжили продвижение на север к Лисичанску вдоль западного берега реки Северский Донец и 22 июня достигли значительных успехов на юге от Лисичанска”, — говорится в сообщении.
Оккупанты также нанесли авиаудар по Верхнекаменке, что в пределах 10 километров от Лисичанска, вероятно, чтобы помешать украинскому движению в направлении Лисичанска.
“Российские войска, вероятно, будут продолжать перегруппировываться и увеличивать интенсивность операции в районе между Бахмутом и Лисичанском, чтобы продвигаться в сторону Лисичанска с дополнительной оси, разорвать украинские линии поставки и попытаться консолидировать контроль над всем районом Северодонецка и Лисичанска в ближайшие дни”, — информирует ISW.
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