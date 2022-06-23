Інститут вивчення війни: окупанти просуваються до Лисичанська і можуть захопити його найближчими днями
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Інститут вивчення війни (ISW) припускає, що російські окупанти найближчими днями можуть захопити місто Лисичанськ, передає УНН.
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“Війська рф продовжили просування на північ до Лисичанська вздовж західного берега річки Сіверський Донець і 22 червня досягли значних успіхів на південь від Лисичанська”, — йдеться у повідомленні.
Окупанти також завдали авіаудару по Верхньокам’янці, що в межах 10 кілометрів від Лисичанська, ймовірно, щоб перешкодити українському руху в напрямку Лисичанська.
“Російські війська, ймовірно, продовжуватимуть перегруповуватися та збільшувати інтенсивність операції в районі між Бахмутом та Лисичанськом, щоб просуватися в бік Лисичанська з додаткової осі, розірвати українські лінії постачання та спробувати консолідувати контроль над усім районом Сєверодонецька та Лисичанська найближчими днями”, — інформує ISW.
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