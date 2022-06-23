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Інститут вивчення війни: окупанти просуваються до Лисичанська і можуть захопити його найближчими днями

Інститут вивчення війни: окупанти просуваються до Лисичанська і можуть захопити його найближчими днями

Київ • УНН

 • 209252 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. Інститут вивчення війни (ISW) припускає, що російські окупанти найближчими днями можуть захопити місто Лисичанськ, передає УНН.

Цитата

“Війська рф продовжили просування на північ до Лисичанська вздовж західного берега річки Сіверський Донець і 22 червня досягли значних успіхів на південь від Лисичанська”, — йдеться у повідомленні.

Окупанти також завдали авіаудару по Верхньокам’янці, що в межах 10 кілометрів від Лисичанська, ймовірно, щоб перешкодити українському руху в напрямку Лисичанська.

“Російські війська, ймовірно, продовжуватимуть перегруповуватися та збільшувати інтенсивність операції в районі між Бахмутом та Лисичанськом, щоб просуватися в бік Лисичанська з додаткової осі, розірвати українські лінії постачання та спробувати консолідувати контроль над усім районом Сєверодонецька та Лисичанська найближчими днями”, — інформує ISW.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Російські війська провели кілька успішних наступів на південний схід від Сєверодонецька, - ISW

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