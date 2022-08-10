Instagram разблокировал страницу Ассоциации семей защитников "Азовстали"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Страница Ассоциации семей защитников "Азовстали" в соцсети Instagram разблокирована. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.
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"Страница Ассоциации семей защитников "Азовстали" уже разблокирована в Instagram. Спасибо Meta за быструю реакцию и ждем восстановление других страниц, связанных с "Азовом", - написал Федоров в Telegram.
Дополнение
9 августа в Instagram стала недоступной страница Ассоциации семей защитников "Азовстали".