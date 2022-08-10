Instagram разблокировал страницу Ассоциации семей защитников "Азовстали"

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"Страница Ассоциации семей защитников "Азовстали" уже разблокирована в Instagram. Спасибо Meta за быструю реакцию и ждем восстановление других страниц, связанных с "Азовом", - написал Федоров в Telegram.

Дополнение

9 августа в Instagram стала недоступной страница Ассоциации семей защитников "Азовстали".