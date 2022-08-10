Instagram розблокував сторінку Асоціації родин захисників "Азовсталі"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Сторінку Асоціації родин захисників "Азовсталі" у соцмережі Instagram розблоковано. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує УНН.
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"Сторінка Асоціації родин захисників "Азовсталі" вже розблокована в Instagram. Дякуємо Meta за швидку реакцію та чекаємо відновлення інших сторінок, повʼязаних з "Азовом", - написав Федоров у Telegram.
Доповнення
9 серпня в Instagram стала недоступною сторінка Асоціації родин захисників "Азовсталі".