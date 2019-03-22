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Instagram дал сбой во всем мире

Киев • УНН

 • 11590 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. В работе социальной сети Instagram для обмена фотографиями и видеозаписями произошел сбой по всему миру. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные сервиса Downdetector, который отслеживает проблемы с работой соцсетей.

Instagram дал сбой во всем мире

Чаще всего жалуются жители США, Германии, Китая, Японии, Малайзии, Австралии, меньше - в Бразилии, Колумбии, Венесуэле.

Проблемы начались около 3:00 ночи, а пика достигли около 7-8 часа.

Часто проблемы пользователей - невозможность загрузить (51%), войти в Instagram (35%), войти в соцсеть через сайт (12%).

Напомним, Instagram запустил функцию покупок в интернете.

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