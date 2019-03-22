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Instagram дав збій у всьому світі

Київ • УНН

 • 11590 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. У роботі соціальної мережі Instagram для обміну фотографіями і відеозаписами стався збій по всьому світу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані сервісу Downdetector, який відстежує проблеми з роботою соцмереж.

Instagram дав збій у всьому світі

Найчастіше скаржаться жителі США, Німеччини, Китаю, Японії, Малайзії, Австралії, менше - у Бразилії, Колумбії, Венесуелі.

Проблеми розпочалися близько 3 години ночі, а піку досягли близько 7-8 години.

Найчастіші проблеми користувачів - неможливість завантажити (51%), увійти в Instagram (35%), увійти в соцмережу через сайт (12%).

Нагадаємо, Instagram запустив функцію покупок в інтернеті.

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