Instagram запустив функцію покупок в інтернеті

Згідно із повідомленням, тепер під час перегляду товарів на фото, на екрані з'явиться кнопка "Оформити замовлення в Instagram". Далі ви зможете обрати колір, розмір чи інші критерії товару і перейти до процедури оплати.

Надалі треба буде ввести свої контактні дані для отримання товару. Після здійснення першого замовлення ваша інформація буде збережена для подальших покупок. Також ви будете отримувати сповіщення про відправку та доставку своєї покупки прямо в Instagram.

Функція Checkout зараз існує в закритій бета-версії для магазинів та доступна поки що для мешканців США. Наразі нею можна скористатись тільки на кількох сторінках, але в подальшому цей перелік збільшуватиметься.

Раніше УНН повідомляв, що королева Великої Британії Єлизавета ІІ зробила свій перший пост в Instagram під час візиту у Музей науки.