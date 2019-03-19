Instagram запустил функцию покупок в интернете
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Компания Instagram официально запустила новую функцию Checkout, благодаря которой можно купить понравившийся продукт, не выходя из программы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на инфо-центр компании.
Согласно сообщению, теперь при просмотре товаров на фото, на экране появится кнопка "Оформить заказ в Instagram". Далее вы сможете выбрать цвет, размер или другие критерии товара и перейти к процедуре оплаты.
В дальнейшем надо будет ввести свои контактные данные для получения товара. После осуществления первого заказа ваша информация будет сохранена для дальнейших покупок. Также вы будете получать уведомления об отправке и доставке своей покупки прямо в Instagram.
Функция Checkout сейчас существует в закрытой бета-версии для магазинов и доступна пока для жителей США. Сейчас ею можно воспользоваться только на нескольких страницах, но в дальнейшем этот перечень будет увеличиваться.
Ранее сообщал УНН, что королева Великобритании Елизавета II сделала свой первый пост в Instagram во время визита в Музей науки.