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Instagram запустил функцию покупок в интернете

Киев • УНН

 • 10696 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Компания Instagram официально запустила новую функцию Checkout, благодаря которой можно купить понравившийся продукт, не выходя из программы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на инфо-центр компании.

Instagram запустил функцию покупок в интернете

Согласно сообщению, теперь при просмотре товаров на фото, на экране появится кнопка "Оформить заказ в Instagram". Далее вы сможете выбрать цвет, размер или другие критерии товара и перейти к процедуре оплаты.

В дальнейшем надо будет ввести свои контактные данные для получения товара. После осуществления первого заказа ваша информация будет сохранена для дальнейших покупок. Также вы будете получать уведомления об отправке и доставке своей покупки прямо в Instagram.

Функция Checkout сейчас существует в закрытой бета-версии для магазинов и доступна пока для жителей США. Сейчас ею можно воспользоваться только на нескольких страницах, но в дальнейшем этот перечень будет увеличиваться.

Ранее сообщал УНН, что королева Великобритании Елизавета II сделала свой первый пост в Instagram во время визита в Музей науки.

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