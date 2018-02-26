Инспектора отдела погранслужбы в Сумской области задержали на взятке в 8 тыс. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Инспектора пограничной службы в Сумской области задержали при получении 8 тысяч долларов взятки. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, передает УНН.
Инспектора отдела пограничной службы "Шалыгино" Сумского пограничного отряда Восточного регионального управления ГПСУ разоблачили при получении взятки.
"Установлено, что военнослужащий, используя дружеские отношения со следователем Глуховского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области, требовал и получил неправомерную выгоду в сумме 8 тыс. долларов США за содействие в закрытии уголовного производства по ч.1 ст.309 Уголовно-процессуального кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта), производством которого занимался указанный следователь", - говорится в сообщении.
Во время задержания деньги были изъяты.
Сейчас решается вопрос сообщение ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.369-2 УК Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.
Как сообщал УНН, инспектора управления Гоструда Буковины задержали на взятке.