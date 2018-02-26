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Інспектора відділу прикордонслужби на Сумщині затримали на хабарі у 8 тис. доларів

Інспектора відділу прикордонслужби на Сумщині затримали на хабарі у 8 тис. доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Інспектора прикордонної служби на Сумщині затримали під час отримання 8 тисяч доларів хабара. Про це повідомляє прес-служба ГПУ, передає УНН.

Інспектора відділу прикордонної служби “Шалигине” Сумського прикордонного загону Східного регіонального управління ДПСУ викрили під час отримання хабара.

“Установлено, що військовослужбовець, використовуючи дружні стосунки зі слідчим Глухівського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області, вимагав та отримав неправомірну вигоду у сумі 8 тис. доларів США за сприяння у закритті кримінального провадження за ч.1 ст.309 Кримінально-процесуального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), провадженням якого займався зазначений слідчий”, — сказано у повідомленні.

Під час затримання гроші було вилучено.

Наразі вирішується питання повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсторонення від посади.

Як повідомляв УНН, інспектора управління Держпраці Буковини затримано на хабарі.

Українські Національні Новини

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