Инспектора управления Гоструда Буковины задержали на взятке

"В течение октября 2017 года - февраля 2018 года следователями военной прокуратуры Черновицкого гарнизона совместно с оперативными сотрудниками Управления защиты экономики в Черновицкой области Нацполиции Украины задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды главным государственным инспектором управления Гоструда в Черновицкой области", - говорится в сообщении.

Взятку в сумме 32 тыс. грн предназначался за выдачу разрешения на проведение работ с повышенной опасностью: монтаж и пуско-накладочные работы газобаллонного оборудования на автотранспорт.

При получении очередной части неправомерной выгоды должностному лицу задержан.

Решаются вопросы сообщения ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством) Уголовного кодекса Украины, избрание меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в получении 3 тыс. долл. неправомерной выгоды начальника и заместителя одной из исправительных колоний Хмельницкой области.