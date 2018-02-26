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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 60599 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 73320 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 76218 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106570 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100197 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104467 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Инспектора управления Гоструда Буковины задержали на взятке

Инспектора управления Гоструда Буковины задержали на взятке

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 февраля. УНН. В Черновицкой области при получении взятки задержан инспектор регионального управления Гоструда. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.

"В течение октября 2017 года - февраля 2018 года следователями военной прокуратуры Черновицкого гарнизона совместно с оперативными сотрудниками Управления защиты экономики в Черновицкой области Нацполиции Украины задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды главным государственным инспектором управления Гоструда в Черновицкой области", - говорится в сообщении.

Взятку в сумме 32 тыс. грн предназначался за выдачу разрешения на проведение работ с повышенной опасностью: монтаж и пуско-накладочные работы газобаллонного оборудования на автотранспорт.

При получении очередной части неправомерной выгоды должностному лицу задержан.

Решаются вопросы сообщения ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством) Уголовного кодекса Украины, избрание меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в получении 3 тыс. долл. неправомерной выгоды начальника и заместителя одной из исправительных колоний Хмельницкой области.

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